Franchi, e ora? Lo stato tentenna e Arup scuote la testa. Servono i 200 milioni

La Nazione si sofferma su quale possa essere il futuro dello stadio Franchi di Firenze. Quale possa essere la soluzione migliore. Nardella, a questo punto, si aspetta un intervento importante da parte dello stato ma Fitto non è sembrato molto favorevole. Dello stesso conto è Salvini che non è intenzionato a usare i soldi statali per l'impianto viola. Nonostante ciò, Nardella conferma che la gara pubblica per l’assegnazione dei lavori non sarà fermata, anche perché il progetto è comunque destinatario del finanziamento statale del ministero della Cultura per per 95 milioni, che con la rivalutazione dei listini salgono a 140. Ci sono già 8,5 milioni spesi per la progettazione e per la verifica della progettazione. Arup invece è molto diffidente. Come sottolineato dalla società che ha realizzato il progetto, senza i 200 milioni si dovrà rinunciare a parti essenziali del lavoro. Come per esempio l’ingegneria della copertura in pannelli fotovoltaici che alimenterà anche parte del quartiere.