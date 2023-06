Franchi e adesso? Il piano B del Comune per il futuro dell’impianto

La Nazione si sofferma sul futuro del Franchi. Prima del totale deserto, alcune società sino sono soffermate sul progetto Franchi, anche molto importanti.Ma adesso è giusto chiedersi se si ripresenteranno alla prossima gara? L’intenzione c’è. E se non si presenteranno, si andrà alla procedura negoziata. Nella prima tranche di lavori si assegneranno i 135 milioni del piano nazionale complementare al Pnrr (è autonomo ma segue le stesse regole), poi ci sono circa 6 milioni del Comune. Il resto si farà in lotti successivi, senza mai interrompere i lavori. Come si fa a rispettare i tempi? L’appalto integrato prevedeva l’assegnazione dei lavori, ma anche la progettazione esecutiva che avrebbe dovuto essere presentata entro il 30 ottobre. Ora non sarà più così, il progetto esecutivo lo farà Arup in un tempo più rapido, perché il progetto lo conosce bene. C’è già un accordo di massima: il costo di oltre 3 milioni e 600mila euro dovrà essere ribassato del 30% (circa 2 milioni e mezzo). Nel piano B al progetto esecutivo farà seguito un nuovo bando di gara, semplice, non un appalto integrato da chiudersi entro il 15 novembre. Se anche la seconda gara dovesse andare deserta a quel punto si andrebbe a procedura negoziata. Lo stadio nuovo si farà perché non si possono perdere i 135 milioni di euro dati dal ministero della Cultura proprio per salvare il Franchi. Entro fine dicembre partiranno i lavori. Si comincerà dalla Ferrovia, mettendo le fondamenta per la nuova curva e ripristinando il cemento con un lavoro da chirurgo con fibre di carbonio. Un modo per non impattare troppo sulla capienza dello stadio. A luglio il Comune metterà a bilancio i primi 10 milioni per il nuovo Padovani.