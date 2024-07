Commisso si aspetta una stagione di nuovo in prima fila, come specie sul fronte delle competizioni internazionali, lo sono state le ultime due. Ma con un esito che dovrà essere diverso.Le tre finali di coppe affrontate e perse negli ultimi due anni hanno lasciato un segno da cancellare in fretta. Con l’allenatore giusto, la squadra giusta e le ambizioni giuste. Anche se il cantiere viola che riparte oggi e un cantiere aperto.