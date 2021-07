Franchi, da Foster a Boeri e Casamonti: tutti in gioco per il restyling

Prosegue il bando di progettazione per la riqualificazione dello Stadio Artemio Franchi e dell'intero quartiere di Campo Marte

Il vincitore non sarà noto prima di marzo, ma quella per il progetto del nuovo stadio Franchi sta diventando una gara mondiale. Con i maggiori archistar pronti a sfidarsi: Foster, Boeri, Casamonti, e con loro giovani progettisti e grandi studi americani. Se ne occupa oggi il Corriere Fiorentino che scrive delle oltre settanta richieste di precisazione pervenute da chi intende partecipare al concorso. Si è messo in moto un intero mondo, con i principali studi di architettura e progettazione, italiani ed esteri. C'è tempo fino al sei di settembre per le idee progettuali.