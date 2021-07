Riqualificazione Franchi: più di 60 richieste d’informazione

Fiorentina impegnata al Franchi in amichevole il 7 e 8 agosto

Tuttosport scrive brevemente anche del bando di riqualificazione dello stadio Artemio Franchi, dove la Fiorentina giocherà in amichevole il 7 agosto contro l'Espanyol e l'8 contro una squadra da definire prima del debutto in Coppa Italia contro l'Ascoli. Come sottolinea il giornale sono arrivate ben 68 richieste di informazione.