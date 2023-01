Franchi, convenzione Comune-Fiorentina: per ora breve, ma si punta la Juventus

Il Corriere Fiorentino fa il punto sulla situazione che riguarda i lavori di innovazioni dello Stadio Artemio Franchi di Firenze. Il sindaco Nardella ha tolto i dubbi sulla copertura, che renderà l'impianto uno dei più green d'Italia. Le novità riguardano la convenzione tra Comune e Fiorentina. Infatti, i tempi dell'accordo saranno brevi, proprio per far partire i lavori. La convenzione attuale scade nel a giugno 2023, quindi è possibile che ci sia già un accordo per il rinnovo fino al 2024, con sguardo al 2025. L'obiettivo però è ottenere un maxi contratto (50 anni?), imitando la situazione che riguarda la Juventus. La convenzione tra il Comune di Torino e il club bianconero per lo Stadium e di 99 anni.