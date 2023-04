Franchi, convenzione ok: l’annuncio entro il 30 aprile

Per la doppia firma è questione di ore. I dettagli per la convenzione per l’utilizzo dello stadio Franchi nella stagione sportiva 2023/24, infatti, sono stati ormai limati: la Fiorentina pagherà circa 650 mila euro per l’affitto dell’impianto e — visto che la curva Ferrovia chiuderà per i lavori propedeutici al restyling — avrà lo sconto richiesto rispetto al milione e centomila euro pagato finora.

L’annuncio - scrive il Corriere Fiorentino - sarà fatto in settimana e certamente entro il 30 aprile, termine ultimo per comunicare alla Figc il terreno di gioco in cui giocare le partite casalinghe e per mettere al sicuro anche la licenza Uefa. La posta in gioco comunque va ben oltre un accordo annuale. In ballo c’è il futuro del Franchi, per quei famosi 55 milioni che ballano dopo il no della Commissione europea e per la convenzione da firmare una volta che il Franchi sarà finalmente rinnovato.