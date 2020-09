Franchi, con l’emendamento Renzi il restyling è più vicino

Tre miliardi di Euro per riqualificare gli stadi. Con questo emendamento nel decreto “Semplificazioni” il restyling degli stadi vincolati dalle soprintendenze, come il Franchi, sarà più veloce e meno burocratico. Come scrive l’edizione fiorentina di Repubblica, Pd e Lega hanno sottoscritto la proposta di Italia Viva e ad esultare è Matteo Renzi. L’emendamento prevede la possibilità di ristrutturazione anche di impianti vincolati, «nel rispetto unicamente dei soli specifici elementi strutturali, architettonici o visuali di cui sia strettamente necessaria a fini testimoniali la conservazione o la riproduzione, anche in forme diverse da quella originaria».

E demanda al ministero per i Beni Culturali (non più alle soprintendenze) la verifica di tali presupposti, che deve essere completata entro 90 giorni dalla richiesta di ristrutturazione. A venire meno è il vincolo di tutela, che consentirà di poter “smontare e rimontare” le parti vincolate da un’altra parte. Un passo avanti per il Franchi, che mette tutti d’accordo.

SBLOCCASTADI, C’E’ ANCHE LA CLAUSOLA “FAST FAST FAST”