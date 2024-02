Franchi, con la Lazio sarà storia: la prima volta della Ferrovia chiusa

Fiorentina-Lazio sarà comunque una partita storica: per la prima volta infatti un settore dello stadio Franchi sarà chiuso per permettere il restyling del vecchio impianto di Nervi. La Curva Ferrovia infatti, dopo l’ultima apparizione con il pubblico contro il Frosinone, da stasera e fino alla fine del campionato sarà inagibile. In queste settimane a causa dei lavori al vecchio tabellone segnapunti, che si concluderanno entro la fine di marzo, poi fino a maggio per gli interventi sul cemento armato che serviranno per mettere in sicurezza tutta la curva. Per la società viola sarebbe un gran risultato tagliare il traguardo dei 25mila presenti, magari convincendo all’ultimo gli indecisi con promozioni vantaggiose. Chi non mancherà sarà, invece, come sempre la Curva Fiesole: dalla parte più calda del tifo in queste settimane non proprio positive a livello di risultati è arrivata in più di una circostanza una mano tesa, ma nel post partita di Empoli dagli ultras è stato mandato comunque un messaggio alla squadra. Per la curva la stagione è tutt’altro che compromessa, la Fiorentina è in corsa per una posizione europea in campionato, è in semifinale di Coppa Italia e agli ottavi di Conference League, ma è chiaro che l’atteggiamento e le prestazioni devono cambiare e la maglia deve essere sudata come fino a fine dicembre quando la simbiosi tra squadra e tifoseria era totale. La sfida di stasera sarà poi fonte di commozione per tutta la curva. La scomparsa in settimana di Marco Pezzati, giovane tifoso viola soprannominato “Merenda” ha lasciato una ferita profonda tra gli ultras. A riportarlo La Repubblica.