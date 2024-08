Franchi: capienza finale e tifosi ospiti, attesi gli ultimi verdetti

In questa settimana arriveranno le decisioni dell’osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive e del Gos – il gruppo operativo di sicurezza — sul posizionamento del settore ospiti e quella della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo che stabilirà con esattezza il numero di spettatori utilizzabili in questa stagione. Su quest’ultimo punto la cifra indicata lo scorso luglio era stata di 24.786 posti, ma considerati i posti a scarsa visibilità, le zone cuscinetto per evitare contatti tra tifoserie o alla delimitazione delle aree cantiere da quelle per gli spettatori, la quota complessiva è destinata a scendere. La Fiorentina del resto, sia lanciando la campagna abbonamenti, sia nella fase della singola vendita dei biglietti per lepartite contro Puskas Academy, Venezia e Monza ha considerato fruibili circa ventimila posti, dodicimila dei quali già venduti agli abbonati per quel che riguarda il campionato.

Sul primo punto invece, quello relativo al settore ospiti e al posizionamento delle altre tifoserie, si attende soltanto l’ufficialità. Detto che la partita di giovedì non recherà problemi di ordine pubblico — dall’Ungheria arriveranno 50 tifosi che saranno posizionati in tribuna negli spazi destinati ai biglietti di reciprocità — l’attesa è per domenica con il Venezia e per quella successiva quando arriverà il Monza. La Fiorentina ha chiesto una deroga per ospitare, complici i lavori, soltanto 250 tifosi ospiti e ha indicato il formaggino, il settore ospiti classico, come sede dove collocare i supporters. Una volta ottenuto l’ok dall’osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive toccherà al Gos valutare se tale collocazione non reca danni da un punto di vista di sicurezza. Considerati però i pochi posti riservati e una zona cuscinetto tra il settore ospiti e la Ferrovia non ci dovrebbero essere problemi al placet. Lo riporta Repubblica Firenze.