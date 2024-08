Franchi: capienza confermata sui posti. Settori ospiti: Fiorentina chiede deroga

Il via libera è arrivato. Ieri pomeriggio - scrive Repubblica Firenze - è stato dato l’ok da parte della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo all’apertura al pubblico dello stadio Franchi in vista del primo impegno ufficiale della stagione in casa, quello di questa sera (inizio ore 20) nei playoff di Conference League, contro gli ungheresi della Puskas Akademia. Un summit a cui hanno preso parte prefettura, Palazzo Vecchio, questura, vigili del fuoco, asl e gli esperti del genio civile.

La Commissione ha effettuato un sopralluogo al Franchi e ha dunque dato parere positivo, rilasciando l’agibilità per la stagione agonistica appena cominciata e che per quanto riguarda le partite a Firenze farà il suo debutto appunto stasera. Per lo stadio, su cui sono in corso i lavori di restyling, è stata confermata la capienza lorda, quindi non effettiva, che ammonta a 24.786 posti, come aveva già stabilito la Commissione provinciale di vigilanza nello scorso luglio. Con la partita di Conference League che sarà anche la prima gara con la curva Fiesole chiusa, oltre che una parte di Tribuna laterale e Maratona, e con il tifo “ più acceso” della squadra viola che sarà di conseguenza trasferito in curva Ferrovia. Previsti per la serata circa ottomila spettatori.