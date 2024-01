Franchi, arriva l’idea di Giani: “Ecco dove potrebbe giocare la Fiorentina”

Viola in ’trasferta’... ma non troppo. L’idea ronza in testa al governatore Eugenio Giani che quale non va giù l’idea che la Fiorentina, durante i lavori per la ristrutturazione del Franchi, debba allontanarsi troppo dalle sponde dell’Arno per disputare le gare casalinghe. Modena? Cesena? Ipotesi più che concretema «troppo distanti per i tifosi» per il presidente della Regione. Ecco allora che Giani scende prudentemente in campo: «Ho da poco parlato con la prefetta e sono intenzionato a preparare un’istruttoria entro pochi giorni per passare in rassegna tutti gli impianti calcistici delle città toscane e vedere se si può fare qualcosa per avvicinare le gare casalinghe della Fiorentina». Il governatore, che premette di essere d’accordo con il ragionamento della società viola – provare a far slittare l’avvio dei cantieri finché non si avranno le idee chiare su quale sarà per un paio di stagioni almeno la casa ’provvisoria’ della Fiorentina – ha già avviato i primi contatti. Con Lucca per esempio («C’è stata una telefonata interlocutoria con l’assessore allo sport» dice il governatore). A tre quarti d’ora di autostrada ci sarebbe infatti il Porta Elisa. L’impianto al momento dispone di 12mila posti, estendibili fino a 16mila. Lo riporta la Nazione.