Franchi aperto: per il West Ham saranno allestiti i maxischermi

Adesso è finalmente ufficiale. Come riporta il Corriere dello Sport, lo stadio Artemio Franchi, in occasione della finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham, sarà aperto al pubblico. La Fiorentina, dopo una serie di trattative con Comune di Firenze e Prefettura, ha trovato finalmente l'accordo per il Franchi, facendosi carico di quasi tutte le spese legate al personale di sicurezza e all’allestimento dei maxi-schermi. E' stata seguita la linea già tracciata dalla Roma (per l'Olimpico due giorni fa) e quasi sicuramente anche dall’Inter, coi nerazzurri che la prossima settimana dovrebbero aprire le porte di San Siro in occasione dell’ultimo atto della Champions contro il Manchester City. La svolta definitiva, dopo un paio di giorni di forte incertezza è arrivata ieri pomeriggio al termine di un incontro tra il club viola e il Prefetto di Firenze Francesca Ferrandino: «Lo stadio sarà aperto e tutti i tifosi potranno assistere alla finale: siamo molto contenti e ci aspettiamo tanta gente sugli spalti. Speriamo a questo punto di poter tornare da Praga con la Coppa» è stato il commento alla Rai del dg Barone, al quale ha fatto seguito anche il punto di vista del sindaco Nardella: «L’apertura dello stadio per la notte del 7 giugno è una bella notizia per Firenze e per tutti i fiorentini. Il Comune si farà carico delle spese per i servizi della Polizia Municipale e di Alia». Nei prossimi giorni la Fiorentina, oltre a comunicare l'orario dell'apertura dei cancelli, metterà in vendita i biglietti per poter assistere all’evento del Franchi a un prezzo simbolico, che sarà tra i 5 e i 10 euro, per potersi ripagare parte delle spese (100mila euro). Nel frattempo, saranno circa mille i tifosi viola che questa sera saranno presenti al Mapei Stadium per la sfida contro il Sassuolo.