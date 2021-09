Franchi, altro tutto esaurito. Si punta nuovamente a quota 16.000

Sale la febbre in vista di Fiorentina-Napoli. E sarà di nuovo caccia al biglietto per il secondo big match stagionale al Franchi

Dopo la vittoria di Udine, la Fiorentina torna ad allenarsi in vista del big match di domenica contro il Napoli, che i tifosi iniziano già a pregustare e sognare. Come scrive il Corriere dello Sport - Stadio, la caccia al biglietto per il match contro la capolista sarà serratissima e, dopo l'Inter, per la seconda volta consecutiva potrebbe essere toccata la quota di 16mila spettatori che al momento è la capienza massima consentita per il Franchi.