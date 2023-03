Fra stipendio e necessità: Jovic out a Milano, ma servirà a questa Fiorentina

Nonostante questo, Luka non è rientrato a Firenze, ed è rimasto a curarsi nel ritiro della Nazionale. Difficile quindi, praticamente impossibile, che alla ripresa con l’Inter possa giocare dall’inizio. Anche perché nel frattempo Cabral sta regolarmente lavorando agli ordini di Italiano. Eppure, il mister, sa bene che nel prossimo aprile di fuoco avrà bisogno anche di Luka. Ci parlerà, e proverà a toccare le corde giuste di un ragazzo che, per accendersi, ha bisogno di coccole, fiducia e di palcoscenici importanti. Per questo, aveva scelto Firenze. Per rilanciarsi, pensando (anche) al futuro. E proprio il domani è un’altra partita da giocare in questo finale di stagione. Se Cabral infatti si sta meritando la conferma a suon di gol, il destino di Jovic resta un enorme punto interrogativo. Perché guadagna tanto (circa 2,5 milioni netti) e perché la Fiorentina avrà bisogno (almeno) di due attaccanti affidabili. Lui stesso poi, non sarebbe proprio entusiasta di questo primo anno in viola. Lo sottolinea il Corriere Fiorentino