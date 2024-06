Fra redenzione e futuro: toni e parole giuste per ripartire insieme e uniti

Sulle pagine del Corriere Dello Sport oggi in edicola, nel giorno del taglio del nastro della nuova Fiorentina, si tirano le somme delle tante parole dette e di cosa c'è nel cassetto per i prossimi sogni. Innanzitutto, sottolinea il quotidiano, la società ha chiesto scusa: qualcosa che non è sempre usuale di questi tempi. Lo ha fatto il presidente Commisso per il mercato invernale, Pradè per Vlahovic tornando indietro e il neo DG Ferrari per la mancata comunicazione dopo la finale di Conference. Una presa di coscienza vera e propria.