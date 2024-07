FOTO – La planimetria del Franchi coi lavori: formaggino, percorsi, parcheggi

Il Corriere Fiorentino dà conto in maniera dettagliata della planimetria dello stadio Franchi realizzata da Palazzo Vecchio in occasione dei lavori di restyling. La capienza ufficiale è di 24.786 posti lordi (compreso cuscinetto e posti riservati agli ospiti, di norma il 5% della capacità: circa 1.200 posti, ma per questioni di sicurezza sarà chiesta una deroga alla Lega Serie A) . Si è ipotizzato di dedicare ai tifosi ospiti 500 posti : 400 dovrebbero essere collocati nel «formaggino» (tra curva Ferrovia e Maratona) che un segno dei «cartografi» del Comune sbarra. Un centinaio di ospiti potrebbero, a questo punto, essere sistemati in tribuna laterale. La Fiorentina fa sapere che è al lavoro per ottenere le deroghe necessarie.

Il percorso

Sarebbe stato individuato un percorso per i tifosi ospiti che prevede il loro arrivo da viale Paoli e il loro ingresso allo stadio da quattro tornelli. I supporter viola potrebbero arrivare allo stadio da viale Paoli per poi accedere passando dodici tornelli per prendere posto in curva Ferrovia. Oppure potrebbero passare da viale Maratona per finire nel settore omonimo dopo essere passati da dieci tornelli. E infine transitare da viale Manfredo Fanti per raggiungere la Tribuna. Di conseguenza potrebbero cambiare anche il numero dei varchi: 18 prefiltraggi dai quali è obbligatorio accedere che sono «tenuti assieme» da una rete alta oltre due metri. C’è soltanto da attendere qualche giorno per capire — una volta per tutte — se questa sarà la nuova configurazione dell’Artemio Franchi.