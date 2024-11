FOTO – Adrian Mutu al voto a Prato per il nuovo presidente della Romania

C’è stato anche l’ex calciatore della Fiorentina Adrian Mutu tra i votanti al seggio allestito a Iolo, al centro sociale di via Guazzalotri, per l’elezione del nuovo presidente della repubblica della Romania. Dopo aver espresso il proprio voto, Mutu si è soffermato per fare fotografie e firmare autografi e successivamente ha condiviso un messaggio sui social per incoraggiare la partecipazione alle elezioni, taggando il Comune di Prato: “Ho votato! Anche se vivo all’estero, è un dovere morale per il mio futuro e per quello dei miei figli. Andate a votare!”