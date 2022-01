Forza 6: la Fiorentina è un’orchestra perfetta

Fiorentina alla pari con Roma e Lazio, ma con una partita in meno

" Fiorentina, 6 una forza ": titola così il Corriere dello Sport sulla vittoria della squadra viola sul Genoa per 6-0. Riportiamo una parte dell'articolo, il pezzo integrale nel quotidiano in edicola:

Dopo i 5 gol al Maradona, in Coppa Italia, la Fiorentina si supera e riserva al malcapitato Genoa un tennistico 6-0. I viola ritrovano un successo che in campionato mancava dall’11 dicembre scorso, incoronano Biraghi “tiratore scelto” da calcio piazzato con due gol in fotocopia, brindano al secondo assist di fila del nuovo arrivato Ikoné e continuano ad alimentare quel sogno europeo a cui è aggrappata tutta la città. I punti in classifica sono sì 35 come Roma e Lazio, ma c’è ancora una partita in meno all’appello.