Una serata che guarda all’Europa con Biraghi formato Maradona

Una partita da Capitano

La Fiorentina si regala una serata al limite della perfezione regolando con 6 reti un Genoa inesistente. Come scrive La Nazione, quella di ieri è "una splendida quasi esagerata passeggiata in direzione dell’Europa". Torreira impeccabile, Odriozola imprendibile coi suoi strappi, ma la copertina se la prende il Capitano: Cristiano Biraghi. "Ma chi è quello, Maradona?", si legge. Il terzino ha letteralmente preso la squadra per mano con una prestazione sublime, come ammesso dallo stesso Italiano, impreziosita da due gol favolosi su punizione. Una serata ed una partita che profumano d'Europa.