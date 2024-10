Forte con i deboli, ma debole con i forti: la Fiorentina e quel difetto nascosto

I risultati lo confermano: contro squadre considerate inferiori come Parma, Puskas Akademia, Venezia, Monza ed Empoli, la Fiorentina ha ottenuto solo pareggi e una sola vittoria sofferta. Al contrario, contro squadre di alto livello come Lazio e Milan, i viola hanno ottenuto due vittorie, con una sola sconfitta contro l'Atalanta. Tuttavia, per ambire a grandi traguardi, la Fiorentina deve migliorare soprattutto contro le squadre della parte bassa della classifica. Lo riporta il Corriere Fiorentino.