Formazione anti-Braga: Italiano riapre il ballottaggio davanti

Il Corriere dello Sport scrive oggi della possibile formazione anti-Braga che mister Italiano proporrà domani per la trasferta portoghese, con il tecnico gigliato che al momento ha riaperto la lotteria in attacco. Jovic in Conference League, dall’inizio della stagione, ha realizzato quattro reti e Cabral due. A Torino contro la Juventus i due centravanti sono stati entrambi bocciati dall’allenatore che li ha relegati in panchina dal primo minuto e ora lottano, con ancor più “cattiveria”, per una maglia scaccia-crisi. Il serbo ha segnato contro gli Hearts of Midlothian , sia all’andata che al ritorno, e ha realizzato una doppietta con il Basaksehir , mentre il brasiliano ha fatto centro nella prima uscita e nell’ultima, ovvero nella sfida di qualificazioni contro il Twente e a Riga dove sono andati a segno pure Barak e Saponara .

La formazione

Per il resto della formazione, rispetto alla trasferta di Torino, tornano a disposizione gli squalificati Igor e Mandragora così come Barak, dopo i problemi fisici che lo hanno costretto a saltare la Juventus. A centrocampo dovrebbero essere nell’undici iniziale Bonaventura e Amrabat, mentre in difesa la novità della linea a quattro potrebbe essere Terzic che allo Stadium è entrato soltanto per pochi minuti nel finale, fra l’altro a destra al posto di Dodo. Curiosità per capire se ci possa essere l’esordio di Sirigu in porta, anche se le sue quotazioni non sono alte, e quello di Brekalo dal primo minuto. Questa mattina intanto a Firenze alle 10.45 la Fiorentina farà allenamento al centro sportivo per poi partire alla volta di Braga dove alle 18.30 ci sarà la conferenza stampa della vigilia in cui parlerà l’allenatore insieme a un calciatore.