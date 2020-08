Florenzi torna a Roma, ma può subito ripartire: Fiorentina in corsa, occhio all’Everton

Per la Fiorentina è sempre viva l’opzione Alessandro Florenzi. L’esterno di proprietà della Roma è un vecchio pallino del ds viola Daniele Pradè. Dopo l’esperienza al Valencia è tornato nella Capitale e il nuovo corso giallorosso potrebbe comprendere anche lui. Se così non fosse proprio il Valencia lo riprenderebbe a braccia aperte, ma anche Fiorentina e Atalanta sono ipotesi percorribili. Attenzione però all’interessamento dell’Everton, probabilmente l’avversario più pericoloso per tutte le pretendenti. Lo scrive La Nazione.

***In difesa spunta Cistana: è tra i preferiti di Iachini. La situazione***