Florenzi, la Fiorentina c’è: ecco a quali condizioni può lasciare la Roma a gennaio

Alessandro Florenzi è in uscita dalla Roma. La Sampdoria ha fatto un sondaggio, così come l'Inter, pronta a muoversi concretamente. E la Fiorentina? Anche i viola si sono mossi verso di lui, del resto Pradè e Montella lo conoscono bene e il classe '91 sa quali sono le ambizioni della nuova Fiorentina. A gennaio l'operazione appare possibile in prestito fino a giugno 2020 o giugno 2021, con una valutazione tra i 19 e i 25 milioni di euro. Lo scrive La Nazione.