Florenzi, la Fiorentina lo considera un rinforzo ideale. Ma ci sono due ostacoli

L’interesse c’è, concreto. La Fiorentina ha subito drizzato le antenne su Alessandro Florenzi che, dopo 6 panchine consecutive, sta valutando seriamente l’ipotesi di lasciare la Roma. Montella e Pradè lo conoscono benissimo e lo considerano un rinforzo perfetto per la squadra viola. Giocatore duttile, in grado di coprire più posizioni, alla Fiorentina servirebbe soprattutto come mezzala nel centrocampo a tre (il suo ruolo originario) ma anche come alternativa a Lirola da esterno a tutta fascia. E poi c’è il curriculum che parla per lui, ma anche una carta di identità ancora abbastanza futuribile (28 anni). L’operazione è però tutt’altro che semplice, per almeno due motivi. Il primo scoglio è di natura economica, visto che Florenzi alla Roma percepisce 3 milioni all’anno, cifra che in viola lo renderebbe di gran lunga il secondo più pagato dietro solo a Ribery (il monte ingaggi viola). Ma ancor più complicato potrebbe essere l’altro ostacolo, dato dalla concorrenza, in particolare dell’Inter: Conte lo ha allenato in Nazionale e lo vorrebbe a Milano. Se i nerazzurri affonderanno il colpo per la Fiorentina sarà dura competere, in caso contrario Pradè ci proverà in tutti i modi.

