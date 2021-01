Flop Cutrone, via senza aver mai giocato una partita intera

Dopo il ritorno ufficiale al Wolverhampton, il Corriere Fiorentino tira le somme dell’esperienza di Patrick Cutrone alla Fiorentina. L’attaccante, nonostante il buon rapporto con la città, ha vissuto più bassi che alti con la maglia viola: 34 partite, 5 gol e 3 assist. La rete-lampo all’Atalanta aveva fatto ben sperare, poi però la fiducia nei suoi confronti – anche per la clausola che ‘costringeva’ la Fiorentina a riscattarlo, poi tolta – è andata in calando fino alla mancata convocazione per le ultime due gare. Inoltre in dodici mesi Cutrone non ha mai disputato una partita per intero, e quest’anno ha giocato da titolare solo nel match di Coppa Italia contro il Padova.

La lettera di Cutrone: “Nel bene e nel male non dimenticherò nessuno”