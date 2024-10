“Firenze, te l’avevo detto!”: tutta la gioia di Palladino

La Fiorentina ha avuto una serata eccezionale, consolidandosi come una forza temibile del campionato, travolgendo la Roma con una prestazione impressionante. La squadra, guidata da Raffaele Palladino, ha dimostrato unità e qualità, inviando un messaggio forte alle avversarie. Palladino ha sottolineato l'importanza dell'equilibrio e dell'umiltà, nonostante il successo. Ha elogiato il lavoro di squadra e la forma fisica, riconoscendo la necessità di mantenere la concentrazione per le prossime partite, come quella imminente contro il Genoa.

Il tecnico ha espresso soddisfazione per la consapevolezza e l'atteggiamento della squadra, sottolineando l'importanza di mantenere l'entusiasmo sotto controllo e concentrarsi sul lavoro quotidiano. Ha ribadito che non c'è un obiettivo specifico se non la crescita costante e il sacrificio. Palladino ha mostrato felicità per la vittoria, definendola la più emozionante della sua carriera in Serie A, e ha riconosciuto l'importanza di continuare su questa strada per affrontare i momenti difficili che verranno.