Firenze sogna la Champions. Con il Como la chance è davvero ghiotta

La svolta delle ambizioni viola si fonda sul 4-2-3-1, un modulo che massimizza il rendimento della rosa, anche in situazioni di emergenza come le recenti assenze di giocatori chiave come Gudmundsson, Cataldi e Pongracic. Fondamentali sono stati anche la rivalutazione di jolly come Beltran, l’adattamento di Gosens al doppio ruolo offensivo e difensivo, e l’arrivo di un giocatore versatile come Bove, capace di rendere in più ruoli. Lo riporta la Nazione.