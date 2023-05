Firenze si tinge di viola per la finale: tutta la città insieme alla Fiorentina

La Nazione si sofferma sull'attesa che sta vivendo Firenze in vista della finale di Coppa Italia tra Inter e Fiorentina. Una gara che questa città sta aspettando da nove anni. Così, pronte varie iniziative per sostenere il gruppo di Italiano anche da qui. In 26mila saranno sulle gradinate dello stadio Olimpico di Roma per seguire dal vivo la sfida contro i nerazzurri, ma in città non mancheranno punti dove vedere insieme la sfida. Con il tifo collettivo ha un altro sapore. Saranno otto i maxischermi che verranno montati in vari luoghi della città, per abbracciare tutti i tifosi che vogliono radunarsi. I luoghi simbolo dell’Estate fiorentina, dove di solito i fiorentini si ritrovano per seguire le sfide della nazionale, come per l’Europeo del 2021, si tingeranno di viola. Partendo dal parco dell’Anconella, passando poi per l’Habana 500, il Fiorino sull’Arno, la Toraia, Le Murate, Light di Campo di Marte, l’Off Bar alla Fortezza e l’Ultravox alle Cascine. I luoghi dell’Estate fiorentina si stanno già preparando all’invasione dei tifosi. Non solo. Le varie Porte della città saranno tutte viola e qualche negozio del centro è pronto per appendere fuori qualcosa che ricorda la Fiorentina. Insomma manca poco e Firenze freme.