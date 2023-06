Firenze si prepara alla festa, ma il Piazzale sarà off limits

Come già successo in occasione della finale con l’Inter, diversi locali proporranno la sfida: The Lodge Club, la Toraia, Molo 5, La Limonaia di Villa Strozzi, Ultravox, Central Club, Fico Bistrò, Le Pavoniere, Light, Caffè Letterario le Murate, Il Conventino Caffè Letterario, Bobo CheckPoint e Hard Rock Cafè. Tutta Firenze insomma, oltre ai 10 mila che hanno raggiunto Praga, è pronta a spingere la squadra che, a prescindere dal risultato, farà rientro in città in nottata. Sperando che il finale sia diverso rispetto a quello del 24 maggio, e tenendo ben presenti un paio di specifiche. La prima: entro mezzanotte i tifosi dovranno abbandonare il Franchi. La seconda: al Piazzale, classico luogo di ritrovo per i caroselli (qua sono stati festeggiati tutti i trionfi) gli spazi sono totalmente occupati dalle mega impalcature per la sfilata evento di LuisaViaRoma. «Bardare» di viola il David, quindi, sarà impossibile. Anzi. Forse, vista la situazione, in caso di trionfo sarebbe meglio darsi appuntamento altrove. Un problema che, comunque, tutti i fiorentini sperano di porsi. Lo sottolinea il Corriere Fiorentino.