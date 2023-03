Firenze si mobilita: prima della Cremonese c’è l’Inter. Grande sostegno

Prima però c’è la sfida di campionato all’Inter, ugualmente sentita e con altrettante motivazioni per la rincorsa in classifica che sta facendo la squadra di Italiano. E anche in questo caso, i quasi 33.000 spettatori che in media affollano il “Franchi” avranno una nutrita rappresentanza: la prevendita ha già prodotto un migliaio circa di presenze sicure e uno sprint da oggi in avanti potrebbe far salire fino a 1.500 la quota dei sostenitori viola presenti al “Meazza” sabato pomeriggio. La Fiorentina protagonista, Firenze si mobilita: un classico da queste parti. Lo riporta il Corriere dello Sport.