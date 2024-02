Firenze ha un nuovo idolo: Belotti vuole tenere alta la cresta

Aver chiuso la partita con la Lazio con una standing ovation di tutto lo stadio non può che dare carica a Belotti in vista del Torino

Andrea Belotti contro la Lazio ha disputato la sua migliore partita da quando è alla Fiorentina, anche se il gol non è arrivato. La standing ovation al momento del cambio ne è la chiara prova. Come scrive La Nazione, il Gallo ha dimostrato che si può essere utilissimi anche senza segnare, anzi fondamentali. Come sono tornati ad essercene nella Fiorentina. Quel ruolo di centravanti è mancato per troppo tempo. I compagni sanno che davanti c'è uno come lui su cui possono contare. Ad alcuni attaccanti basta solo la presenza per riempire l'occhio e preoccupare le difese.