Firenze al fianco dei viola: più di 30.000 tifosi attesi al Franchi

In vista della sfida al Basilea in Conference League ci sarà una città intera al fianco della squadra viola: l'appello lanciato dalla società ha trovato pieno appoggio nella tifoseria, che in nemmeno una settimana hanno staccato altri 10.000 tagliandi oltre agli altrettanti packs già acquistati per le semifinali di Coppa Italia e Conference. Non potrebbe essere altrimenti, vista la mancanza da tanti anni dall'Europa e la voglia della città di rispondere presente: quella contro gli svizzeri sarà la terza semifinale di una competizione Uefa negli ultimi 15 anni (2008 e 2015, finite male).

La carica dei trentamila

Anche se non ci sono ancora dati certi, il Corriere Dello Sport ipotizza come ragionevolmente nelle prossime ore si possa superare la quota dei 30.000 presenti, pronti a correre per la storia. Era dal 1961 che la Fiorentina non correva per una finale di un trofeo nazionale ed europea nello stesso anno, quindi già questo è un risultato a suo modo storico. Dalla Svizzera sono attesi poco più di 2.000 supporters, mentre per la gara di ritorno si preannuncia un tutto esaurito.