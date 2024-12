Firenze abbraccia Bove, dalle lettere agli striscioni. La città è con lui

Il malore di Edoardo Bove ha colpito tutto il mondo del calcio, e Firenze ancora una volta ha rivisto gli incubi di un passato tormentato. Tutta la città è stata al fianco del ragazzo, garantendone però sempre la privacy ed il rispetto. Il pericolo sembra scampato, ma il ricordo degli attimi terribili di domenica rimane. In molti ieri sono arrivati a Careggi, e in alcuni negozi della città sono stati appesi dei cartelli dedicati a Bove. In moltissimi sia sui social che non solo stanno seguendo gli aggiornamenti delle condizioni del ragazzo, a prescindere dal tifo, come si può vedere sotto i post dei profili social della Fiorentina. Lo riporta Repubblica