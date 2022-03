Firenze 2026, non solo il Franchi: come cambia Campo di Marte

Il Franchi, ma non solo: l'intervento del comune di Firenze (obiettivo 2026) ridisegnerà in gran parte il quartiere di Campo di Marte

Entro il 2026 Firenze non avrà solo uno stadio nuovo, ma un intero quartiere. Lo scrive l'edizione odierna de La Nazione, nella cronaca fiorentina, in riferimento a Campo di Marte che sarà in gran parte ridisegnato. Oltre al Franchi, infatti, nel concorso internazionale del Comune erano contenute precise indicazioni sulle aree intorno all'impianto. Un nuovo pezzo di città che potrà essere raggiunta con la nuova linea tramviaria che circumnavigherà lo stadio. Inoltre sorgerà un mega parcheggio nell’area ex ferroviaria di via Campo d’Arrigo. Per risolvere i problemi dei residenti, finora assediati dalle manifestazioni sportive.