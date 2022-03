Nuovo Franchi, in estate la risposta definitiva della Fiorentina: il programma

Il cronoprogramma per il nuovo impianto

Il gruppo di progettazione Arup e i tecnici del Comune si incontrano un paio di volte a settimana per definire come elaborare un progetto di fattibilità tecnico ed economico completo da sottoporre a una pre-conferenza dei servizi. Ne rende conto La Nazione, che spiega come si stiano affinando i dettagli, per rispondere a tutte le esigenze sia normative che funzionali: passaggio che richiede particolare attenzione visto che il Franchi è e rimane un monumento. Ci vorranno fra le quattro e le sei settimane, e allora inizierà il conto alla rovescia dei 60 giorni che. a norma di bando di concorso, sono stati concessi agli architetti vincitori per la consegna del progetto di fattibilità tecnico-economica. Il progetto dovrebbe essere pronto fra la fine di giugno e i primi di luglio. E allora le parti in causa potranno confrontarsi sul possibile trasloco e sull'opportunità di acquisto delle aree commerciali. La posa della prima pietra è comunque già fissata nell’autunno del 2023. Da quel momento ci saranno tre anni per concludere i lavori e consegnare il nuovo Franchi alla città.