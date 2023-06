Fiorentina, zero spese folli: la possibile cifra proveniente dalle cessioni

Di certo c’è che la proprietà non vuole e non può permettersi spese folli e, quindi, tutte queste cessioni servirebbero per «finanziare» il mercato in entrata.

Il Corriere Fiorentino si sofferma sulla gestione della Fiorentina per quanto riguarda gli acquisti e il mercato. Di certo c’è che la proprietà non vuole e non può permettersi spese folli e, quindi, tutte queste cessioni servirebbero per «finanziare» il mercato in entrata. Stando a transfermarkt.it infatti, stiamo parlando di giocatori valutati complessivamente circa 80 milioni. Un tesoretto puramente teorico, sia chiaro, ma che potrebbe rivelarsi particolarmente prezioso per costruire la Fiorentina del futuro.