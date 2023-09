Fiorentina Femminile: domani il debutto al Torrini contro il Sassuolo

Cosi La Nazione parla dell'esordio in programma oggi pomeriggio per la Fiorentina Femminile, che sfiderà al Torrini il Sassuolo

Attesa finita. Come sottolinea La Nazione, questo pomeriggio (ore 18, stadio ‘Torrini’ di Sesto Fiorentino) debutta in campionato la Fiorentina Femminile contro il temibile Sassuolo, sesto al termine dello scorso torneo [LEGGI TUTTO IL PROGRAMMA DELLA 1° GIORNATA]. Formula che prevede anche quest’anno Poule Scudetto (per le prime cinque) e Poule Retrocessione (per le ultime cinque) al termine della regular season. Il tecnico De La Fuente, all’esordio sulla panchina viola in gare ufficiali, ha presentato così la sfida: «Mi aspetto una partita difficile perché il Sassuolo ha lo stesso allenatore da quattro anni, ha un’identità. Dall’altra parte mi aspetto una Fiorentina pronta a battagliare e fare punti: vogliamo sia una festa». Dal mercato l’ultimo rinforzo: si tratta del ritorno dell’attaccante svedese Karin Lundin.