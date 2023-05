Fiorentina-West Ham, quante magagne per i biglietti. Tanti saranno a Praga senza

Da Londra garantiscono la presenza di almeno 15mila tifosi inglesi, la gran parte senza biglietto. Anche fra i tifosi viola in diversi arriveranno a Praga senza tagliando. Oggi è prevista una riunione tra i club e la Uefa per gestire tutte le...

La Nazione si sofferma sulle giuste procedure da seguire per l'acquisto dei biglietti della finale di Conference League. La Fiorentina si è raccomandata di aggiornare indirizzo mail e numero di telefono associati alle tessere InViola Premium/Gold. Procedura online da fare entro venerdì scorso, ma non tutti i tifosi sono riusciti a completare l’iter. A questo si associa un sistema di vendita da parte dell’Uefa di difficile fruizione. Una volta inserito il codice ricevuto dalla Fiorentina sarà possibile acquistare un solo tagliando a persona, poi sarà richiesto di scaricare un’app sulla quale sarà inviato il ticket virtuale a ridosso dell’evento e solo in quel momento l’utente scoprirà il posto a lui assegnato. In sede di acquisto sarà possibile scegliere il settore (in base al costo) fra quelli destinati ai tifosi viola.