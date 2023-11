Fiorentina, vuoi giocare al Padovani? Bene, questa è la cifra

E, per Palazzo Vecchio, rappresenta il primo passo per dare il via all’ampliamento dello stadio da rugby Padovani che, durante il restyling del Franchi, potrà così ospitare le partite della Fiorentina.

Si chiama ’dialogo competitivo’. E, per Palazzo Vecchio, rappresenta il primo passo per dare il via all’ampliamento dello stadio da rugby Padovani che, durante il restyling del Franchi, potrà così ospitare le partite della Fiorentina. A un patto: raggiungere una capienza di 15mila spettatori. La Nazione, infatti, si sofferma sul Padovani e sul futuro della squadra viola. I costi totali dell’operazione? Tredici milioni e mezzo di euro: 7 milioni e 300mila euro per l’opzione 1, 960mila per l’opzione 2 e 4 milioni e 400mila euro per l’ampliamento a 15mila posti, cioè la terza opzione che permetterebbe alla Fiorentina di restare a Firenze durante il restyling del Franchi. Sono proprio questi ultimi 4 milioni e mezzo di euro a cui il club viola dovrebbe contribuire per garantirsi così la possibilità di continuare a giocare a Firenze.