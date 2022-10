Fiorentina: vincere senza fare troppi calcoli

"Vincere senza fare troppi calcoli. Certo, riuscire a segnare almeno tre gol per pareggiare l’handicap accumulato nello scontro diretto sul Bosforo e tenere viva la fiammella per il primo posto nel girone di Conference sarebbe il massimo eppure la Fiorentina che questa sera affronterà l’Istanbul Basaksehir ha premura innanzitutto di ritrovare le sue certezze. Ovvero quelle smarrite tra gli ultimi ko interni in campionato con Lazio e Inter (otto reti al passivo in totale) e anestetizzate dal pari in rimonta di Lecce. Ecco perché superare la formazione di Belozoglu (prima nel raggruppamento a +3 sui viola e con zero gol al passivo in quattro turni) rappresenterebbe un viatico per più motivi: garantirebbe un’iniezione di serenità a pochi giorni dalla trasferta di La Spezia e permetterebbe al contempo alla squadra di Italiano, dopo il superamento dei playoff con il Twente ad agosto, di raggiungere anche il secondo (minimo) obiettivo stagionale, ovvero l’approdo alla fase a eliminazione diretta della competizione.