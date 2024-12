Fiorentina, vince la continuità: con l’Inter pronto lo stesso undici?

Tutti dentro

Ma, come scrive La Nazione, gioca chi sta meglio: ripartire dalle certezze è in questo momento il miglior modo che ha la squadra viola di dare continuità agli ottimi risultati ottenuti fin qui. In attesa del miglior Gudmundsson, ancora non al meglio ma che potrebbe pure trovare uno scampolo a partita in corso. Poi, non meno importante, ci sarà da pensare alla Coppa Italia: il cammino dei viola inizierà mercoledì contro l'Empoli e allora più probabilmente si assisterà a una rotazione.