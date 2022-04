Fiorentina, vietato snaturarsi: Amrabat pronto a dirigere le danze

La Fiorentina anche con quale assente, non pensa minimante a snaturarsi. A Napoli per imporsi e dimostrare di che pasta è fatta

Giocarsela sempre e comunque. Alla Fiorentina non interessa che avversario co sarà davanti, anche in casa del Napoli proverà a mantenere la solita mentalità di sempre, la partita di San Siro ne è un chiaro esempio. Come scrive Il Corriere dello Sport, anche con assenze che pesano, come quelle di Bonaventura, Odriozola e Torreira, la squadra di Vincenzo Italiano non vuole snaturarsi. Dentro con il solito 4-3-3, ma il dubbio più rivelante riguarda il tridente d'attacco.