Fiorentina, Venuti e quel gol in coppa: oggi è caccia al bis

Lorenzo Venuti, dopo il gol in Coppa Italia, vuole il bis, ma la Fiorentina deve stare attenta alle disattenzioni

Quella di oggi sarà una sfida speciale per Lorenzo Venuti , che potrebbe anche provare a cercare uno storico bis. Il terzino viola infatti, ha segnato nella sfida di Coppa Italia, riuscendo a ribaltare nuovamente la partita a favore della Fiorentina. Una rete che il Napoli non ha ancora digerito, con i viola che poi, nei tempi supplementari, hanno addirittura dilagato per 5-2.

Una ferita che per i partenopei grida ancora vendetta, ma questa volta in una partita di Serie A. Italiano in conferenza è stato chiaro: "Senza personalità o attenzione, rischiamo di essere presi a pallonate e di uscire con le ossa rotte". Come ricorda anche Il Corriere dello Sport, i viola non possono permettersi disattenzioni, soprattutto contro una squadra che si sta giocando la sfida a tre per lo scudetto. Dunque Venuti proverà a replicare il gol di coppa, in attesa di recuperare gli acciaccati Odriozola e Bonaventura, rimasti a Firenze. Italiano spera di recuperarli per la partita di prossima settimana contro il Venezia, sfida nella quale rientrerà a disposizione anche Lucas Torreira, che avrà scontato la giornata di squalifica.