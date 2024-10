Fiorentina via dal Franchi per qualche partita, ma arrivano i primi no

"La mia posizione sul Castellani è sempre la stessa: non è possibile far giocare la Fiorentina nel nostro stadio per motivi di sicurezza ma anche per non sovraccaricare il quartiere". Così commenta alla Nazione la sindaca di Empoli. Luca Salvetti, sindaco di Livorno, si accoda alla collega: "L’Armando Picchi non è disponibile, mi dispiace – le sue parole – E non per una questione di campanilismi. Ma lo stadio è al momento, e lo sarà per i prossimi due anni, oggetto di importanti interventi". Solo a Grosseto la Fiorentina potrebbe essere ben accolta: "Faremmo di tutto pur di portare la Fiorentina qua per qualche gara, ma dovremmo consultarci con la società".