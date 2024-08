Fiorentina, via alla fase tre. Palladino vuole raccogliere quanto seminato

Il Corriere Fiorentino analizza oggi sulle sue pagine la preparazione della Fiorentina in vista dell'esordio in campionato tra due settimane. L’appuntamento, infatti, è per le 18.30 di sabato 17 agosto al Tardini contro il Parma, e per allora per i viola sarà tempo di fare sul serio. Si comincerà a giocare per i punti, ed esattamente come nelle ultime due stagioni per Biraghi e compagni sarà subito tour de force. Cinque giorni dopo la prima di Serie A, infatti, (giovedì 22) è in programma l’andata del playoff di Conference League, mentre domenica 25 (sempre alle 18.30) al Franchi arriverà il Venezia. E poi ancora il 29 il ritorno in coppa e l'1 settembre terza di campionato col Monza. Ovvio, quindi, che Raffaele Palladino e il suo staff stiano lavorando per far si che la squadra si presenti allo start nelle condizioni migliori possibili visto che pronti via ci sarà da superare un (doppio) scontro da dentro o fuori che, di per sé, vale mezza (se non di più) annata. E così, dopo aver messo nelle gambe dei suoi una pesantissima mole di lavoro che servirà da base per tutta la stagione, e dopo il ciclo di amichevoli inglesi buone per iniziare a trovare il ritmo partita, ora per la Fiorentina incomincia la terza e ultima fase della preparazione. Quella che servirà per trovare spunto, brillantezza e velocità fondamentali quando si giocano le partite serie. Ciò significa, in estrema sintesi, ridurre la quantità per puntare sulla qualità. Il tutto condito dalle ultime due amichevoli. La prima stasera alle 19 contro il Montpellier al Viola Park (biglietti esauriti da giorni) e la seconda domani (alle 20) a Grosseto contro la squadra allenata da Roberto Malotti che giocherà in Serie D. Due match utili in particolare per vedere per la prima volta all’opera l’ultimo arrivato Colpani oltre che, va da sé, per affinare tutti quei meccanismi che contro Bolton, Preston e Hull City sono parsi ancora farraginosi. Certo, queste ultime due settimane di avvicinamento all’esordio ufficiale sarebbero fondamentali anche perché finalmente Palladino potrà lavorare con tutti i giocatori a disposizione. Ieri sera per esempio è tornato Beltran mentre tra oggi e domani arriverà Nico. Mancano due settimane (meno un giorno) al via e per la Fiorentina è venuto il momento di raccogliere quanto seminato.