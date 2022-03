Fiorentina-Verona, probabile formazione: tre ballottaggi per Italiano

La difesa è l'unico reparto sicuro

In porta potrebbe toccare nuovamente a Dragowski, ma occhio a Terracciano che cerca la conferma dopo la gara con la Juventus. In mezzo al campo sono Maleh e Duncan a giocarsi una maglia da titolare al fianco di Torreira e Castrovilli. In attacco invece uno tra Piatek (favorito) e Cabral per completare il tridente con Ikonè e Sottil. La difesa invece è l'unico reparto sicuro: Venuti a destra, Biraghi a sinistra, al centro la coppia Milenkovic-Igor.