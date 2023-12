Fiorentina-Verona, la probabile formazione: Kouamè insidia Ikonè

La prima senza Nico Gonzalez, ma l'assenza dell'argentino non può rivelarsi un alibi per questa squadra che sogna l'Europa che conta. Per questo motivo, Italiano deve trovare la formazione adeguata.

Fiorentina-Verona, gara di campionato che vale tanto. La prima senza Nico Gonzalez, ma l'assenza dell'argentino non può rivelarsi un alibi per questa squadra che sogna l'Europa che conta. Per questo motivo, Italiano deve trovare la formazione adeguata. In porta torna Terracciano, con Kayode e Biraghi a fare i terzini. Milenkovic, in ballottaggio con Ranieri, dovrebbe affiancare MartinezQuarta a completo del reparto difensivo. Nel mezzo Arthur va in panchina, con Maxime Lopez titolare e Mandragora. Bonaventura farà il trequartista, con Sottil sulla sinistra e il grande dubbio sulla destra: gioca Kouamè o Ikoné? Davanti, la scelta ricade su Nzola.