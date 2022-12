Fiorentina, vendemmia boliviana: test troppo semplice, Always Ready sommersi

Un’amichevole semplice, decisamente troppo, contro la squadra boliviana degli Always Ready, ieri davvero poco pronti e sommersi dai gol viola. La Nazione apre così le pagine dedicate alla Fiorentina, che si è davvero impegnata il giusto contro degli avversari giovanissimi e a cui è riuscito tutto con semplicità. Dodò due volte in versione assistman, il gol di Bianco, la tripletta di Ikoné le note più liete, mentre quella stonata è stata un Cabral rimasto in campo per un'ora senza segnare. Italiano ha dato spazio anche ai ragazzi della Primavera: Distefano, Amatucci, Biagetti in campo l'ultima mezz'ora di una goleada andata in scena in un Franchi semideserto.