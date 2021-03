Fiorentina, un’occasione persa. Sotto accusa il blocco difensivo

Come riportato da La Nazione, alla Fiorentina manca ancora il colpo decisivo per mettersi al sicuro dalla paura. La sconfitta contro il Milan fa male, soprattutto per come è arrivata. Nella girandola di reti del Franchi si sono distinti i soliti Vlahovic e Ribery coadiuvati da un buon Eysseric, mentre finisce sotto accusa la prestazione del blocco difensivo. Quest’ultimo sempre colpevole sulle tre reti che hanno rilanciato i rossoneri, a tratti in grande difficoltà fisica e psicologica. La classifica Viola resta così cristallizzata a quota 29 punti accanto a Spezia e Benevento.

